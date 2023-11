La recusació de Parramon a Estragués és rebutjada

Andorra la VellaL'advocat Josep Parramon Llavet va ser jutjat per uns presumptes delictes menors de calúmnies a l’autoritat i a funcionaris i continuat d’injúries a funcionari en l’exercici de les seves funcions. L’advocat que representava en aquell moment Parramon va formular, a l’inici del judici oral, la recusació de la presidenta del Tribunal de Corts, la magistrada Anna Estragués Armengol. El motiu era que en un cas anterior contra Parramon havia dictat, entre d’altres, el seu ingrés en presó i dubtava de la seva imparcialitat envers l’acusat.

Parramon al·legava que Estragués va ser ponent d’una altra causa anterior en contra seva i, com a ponent, li va imposar una pena superior a la que podia imposar-se. Després, "sense raonar, li va imposar la pena en la seva màxima durada legal i no en una inferior." També al·lega que li va "exigir el pagament de la responsabilitat civil i que li va revocar la suspensió del seu ingrés en presó. Aquesta darrera decisió va ser revocada per la Sala Penal". Incidia en què "aquestes resolucions dictades per la magistrada del Tribunal de Corts, l’han perjudicat a nivell personal i patrimonial, i, d’aquesta circumstància se’n desprèn que la magistrada ponent tenia un interès directe o indirecte en la seva entrada en presó. Es tracta d’una sistemàtica presa de decisions que s’aparten de la legalitat i que perjudiquen els seus interessos de manera que aquestes no gaudeixen del requisit de la imparcialitat".

Tant la fiscalia com la primera i segona instància van determinar que "no concorre cap motiu objectiu que mostri ni una parcialitat real, ni una aparença de parcialitat d’interès directe o indirecte de la magistrada esmentada".

Parramon va presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional, però hi va fer fora del termini de 13 dies que tenia després d'haver rebut la sentència del Tribunal Superior. El TC no li accepta a tràmit el recurs per aquest fet. La decisió recull que "el recurs d’empara va ser interposat quan havien transcorregut més de tretze dies hàbils, en concret, el termini s’havia escolat, el 25 de juliol del 2023, per consegüent, molts dies abans de la presentació de l’escrit, que va tenir lloc l’11 d’agost de l’any en curs".