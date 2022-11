Reforç en la línia L4 amb una freqüència més cada hora

Andorra la VellaDes d'aquest dilluns a la tarda, la línia L4 que va fins al Pas de la Casa es reforça amb una freqüència més cada hora per poder donar un servei més eficient als usuaris de l'autobús, avançant-se així al reforç previst a partir de l'1 de desembre a les zones properes als sectors vinculats amb la neu per l'arribada dels treballadors temporers, tal com informen des del Govern.

Així, en la reunió celebrada aquest dilluns a primera hora, el Govern ha acordat amb la companyia adjudicatària reforçar la línia del Pas de la Casa (L4) en el seu tram entre l'Estació Nacional d'Autobusos i Soldeu i en ambdós sentits de la marxa. Fins ara l'L4 ha mantingut una freqüència habitual entre setmana de 30 minuts. Amb l'ampliació del servei, un nou bus se sumarà als ja existents cada hora, donant així més cobertura per tal que els usuaris no hagin d'esperar-se tanta estona i els vehicles vagin menys plens. En aquest cas, els busos de reforç només arribaran fins a Soldeu i tornaran a baixar, perquè es considera que el nombre màxim d'usuaris s'acumula a Soldeu i Canillo.

La capacitat dels vehicles que donaran servei a aquesta ampliació de freqüència és la mateixa que els busos que ja cobreixen aquesta línia, per la qual cosa s'espera que podran donar servei a un nombre "elevat" d'usuaris.

"La voluntat d'aquesta ampliació és la de donar una resposta ràpida a una necessitat constatada per tal de continuar facilitant al màxim l'ús del transport públic", destaquen des de l'executiu. Això no obstant, el ministeri i la companyia de busos ja treballen a idear una solució més permanent per a la temporada d'hivern.