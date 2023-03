El registre de voluntats anticipades té uns 350 documents inscrits des de la seva posada en marxa

Escaldes-EngordanyEl registre de voluntats anticipades té uns 350 documents inscrits des que es va posar en marxa el 2019, segons informa RTVA. Aquest document recull les indicacions que dona la persona als sanitaris sobre les cures i tractaments que desitjaria en cas de no trobar-se en condicions d'expressar la seva voluntat.

El tècnic de recursos sanitaris de Govern, Agustí Peris, considera que són poques inscripcions i lamenta la situació, ja que està convençut que es tracta d'un document que hauria de tenir més impacte. Afegeix que hi ha gent que els reclama que no coneixien de la seva existència.

Aquest registre es pot formalitzar des dels setze anys, tant per escrit com davant de tres testimonis, dos dels quals no poden tenir cap relació de parentiu amb la persona. També es dona com a vàlid presentar-lo davant de notari.