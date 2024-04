Relacionen una transferència de 3,4 milions que va rebre l'FC Andorra amb les comissions de Piqué per la Supercopa

Andorra la VellaLa Guàrdia Civil considera indispensable investigar si l'exjugador del FC Barcelona i propietari de l'FC Andorra, Gerard Piqué, ha rebut cap comissió pel trasllat de la Supercopa espanyola a Aràbia Saudita. Una informació que avança la Sexta i està en el marc de l'operació que ha suposat la detenció de l'anterior president de la RFEF, Luis Rubiales, i de l'actual, juntament amb alguns dels seus directius.

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil assenyala que entre juny del 2019 i març del 2022, un compte de l'FC Andorra va rebre 3,4 milions d'euros procedents d'un compte de Kosmos, empresa de Piqué, i on presumptament hauria rebut les comissions per la Supercopa. Precisament per això s'informa que el cos veu necessari que la jutgessa remeti una nova comissió rogatòria per requerir més informació a MoraBanc.