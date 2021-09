El rentat de cara de nou refugis del país costa 400.000 euros

AndorraEl Govern ha aprovat aquesta setmana l'adjudicació dels treballs per impulsar una millora i reforma de manteniment de vuit refugis de muntanya no guardats i del refugi guardat del Comapedrosa, per un import de 400.000 euros.

Pel que fa a la primera adjudicació, les obres preveuen, en una primera fase, l'actuació sobre vuit refugis no guardats: el de Claror; de Perafita; del Riu dels Orris; de cabana Sorda; de Coms de Jan; de les Fonts; del Pla de l'Estany i refugi de Font Verd. L'objectiu dels treballs se centraran a impulsar tasques de repàs, millora i pintat d'elements de fusta (rètols, llindes i sostres), millora i pintat d'elements metàl·lics (portes, porticons i finestres) i millora dels entorns exteriors (reparacions i anivellament de paviments, cóms, zona de focs, bancs i taules existents). A més, també es preveu la reparació de parets exteriors i cobertes i millores i canvis interiors. El concurs públic ha estat adjudicat a TP la Coma per un import total de 119.802 euros i el termini d'execució de les obres és de deu setmanes.

A més, també s'ha aprovat l'adjudicació definitiva de les obres de millora i manteniment del refugi guardat del Comapedrosa. Les obres impulsaran la instal·lació de vàters secs a l'exterior del refugi i d'un grup electrogen amb motor de gas (per substituir l'actual amb motor de gasoil). Les actuacions impulsades pretenen millorar l'eficiència del servei i també el confort per als usuaris.

El concurs ha estat adjudicat a l'empresa Construccions Purroy per un import total de 283.127 euros. El termini d'execució de les obres és de dos mesos.