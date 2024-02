Rep la policia a casa fumant marihuana en ser controlat per un incident amb el seu gos

Andorra la VellaUn resident passejava amb el gos deslligat pel carrer Bearn de la vila del Pas de la Casa. El gos va sortir corrent i va travessar la carretera quan passava un vehicle. El conductor no va poder esquivar-lo i va impactar l’animal. El propietari es va dirigir al vehicle i va començar a donar violentes puntades de peu, mentre insultava el conductor. Els cops de de peu van provocar importants destrosses al vehicle que van tenir un cost de reparació de 534 euros.

El propietari del gos va marxar amb l’animal i el conductor va denunciar els fets a la policia. Quan els agents van anar al seu apartament a fer el control, l’home els va obrir amb una cigarreta de marihuana a la mà que va continuar fumant.

La defensa de l’home es basava en què com fa anys que fuma ‘porros’ té una alteració mental per la qual no és ben bé conscient que el que estava fent era ‘dolent’. La prova pericial mèdica va descartar aquest argument.

Ha estat condemnat a un mes d’arrest nocturn i a seguir un tractament contra la seva addicció a les drogues. Ha de pagar els danys ocasionats al vehicle.