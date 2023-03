Es reprèn el judici de BPA sense que les dues acusades que queden per declarar ho puguin fer per baixa indefinida

Andorra la VellaLa represa del judici de la causa primera de BPA ha estat accidentada, i és que tal com informa RTVA, les dues acusades que queden per declarar estan de baixa i no tenen data prevista de recuperació. Això ha portat els magistrats del Tribunal de Corts, malgrat la protesta d'alguns lletrats, a començar a valorar les proves documentals del cas.