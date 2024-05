Representants peruans viatgen a Andorra per l'afer dels abusos laborals

Andorra la VellaLa situació dels peruans que van ser traslladats fora del país i abandonats per l’empresa que els havia contractat en origen ja ha arribat al Perú. Segons informa RTVA, una delegació peruana es troba aquests dies a Andorra per tractat la situació amb les autoritats locals i es reuniran amb el Govern i el raonador del ciutadà. Cal recordar que els treballadors que van patir els abusos laborals van signar un contracte per 1.300 euros mensuals encara que se’ls aplicava una retenció de 900 euros en concepte d’allotjament i manutenció. Un dels treballadors va denunciar la situació i arran de la seva actuació es va destapar tot el cas. El raonador del ciutadà va preparar un dossier que actualment es troba en mans de la fiscalia on es constaten abusos com l’apropiació de diners i condicions laborals inadequades.