Un repte personal i solidari: 188km i 4.000m de desnivell d’esquí nòrdic i més de 1.000 euros contra el càncer

Escaldes-EngordanyEl repte de fer la 'Grande Traversée du Jura' en esquí nòrdic —una prova de 188 quilòmetres amb 4.000 metres de desnivell positiu repartits en sis etapes— ha permès a Cyrille Ferrandis recollir 1.180 € per a la lluita contra el càncer. "En primer lloc, era un repte personal i després vaig decidir fer-ne també un repte solidari a favor d'Assandca per ajudar els que ara estan passant un càncer i per animar-los, recordant-los que després de la pluja sempre surt el sol", diu l'esportista.

Ferrandis va cursar Educació Física, és responsable del departament d'Esports del comú d'Escaldes-Engordany i practica natació, vòlei, esquí nòrdic i de muntanya, BTT, ciclisme de carretera, trail running i tenis, entre altres. El 2017 li van diagnosticar un càncer de mama i el 2018 un altre. Mentre ha fet els tractaments oncològics no ha parat mai de fer esport, sobretot bicicleta. "Encara que sembli paradoxal, notava que m'ajudava molt a lluitar contra la fatiga. Dormia molt bé i em recuperava. Els matins em trobava forta i ho aprofitava", explica.

L'hivern passat es va proposar de fer la 'Grande Traversée du Jura', una travessa de sis etapes dormint en refugis que recorre de nord a sud la serralada del mateix nom, situada entre França i Suïssa, en la modalitat d'equí nòrdic —es pot fer també amb raquetes de neu, caminant o en bicicleta, entre altres opcions—. Però les mesures sanitàries de França per la Covid ho feien molt difícil i finalment ho ha fet enguany, del 18 al 23 de gener.

Assandca agraeix la iniciativa que, a banda de l'import recaptat, suposa un estímul per a les persones que pateixen càncer per fer esport. L'entitat recorda que, generalment, la pràctica d'activitat física és recomanable per combatre els efectes secundaris durant els tractaments oncològics i també per recuperar la forma física en cop acabats, així com per millorar l'estat d'ànim gaudint de la pràctica i de compartir-la en grup.

En aquest sentit, un dels serveis que ofereix Assandca són classes dirigides d'activitat física i ioga per a afectats per la malaltia. Des de l'organització destaquen que "la Cyrille és l'exemple que contagia l'esport com a eina per combatre i per conviure amb càncer. També, el de revertir una experiència personal desagradable en una aportació a favor dels altres".