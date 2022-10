Andorra la VellaEl ministre Josep Maria Rossell ha fet l’actualització setmanal sanitària amb el número d’infectats per Covid-19. L’anunci situa en 91 els nous casos, i el total d'actius arriba fins als 124. El nombre total de casos fins a la data és de 46.366. Hi ha hagut 46.087 altes i les defuncions vinculades a la malaltia sumen 155. No hi ha cap ingressat a l'hospital.