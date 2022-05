Es requereix la Policia per un assumpte familiar i descobreix objectes robats per valor de més de 5.000 euros

Escaldes-EngordanyEl Cos de Policia ha procedit a la detenció de 25 persones durant aquesta darrera setmana (del 2 al 8 de maig del 2022). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra el patrimoni (6), contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (5). Destaca, entre d'altres, la d'un home a qui la Policia va trobar al seu domicili diferents objectes robats quan hi va acudir alertats per una problemàtica familiar.

Va ser el dimarts 3 de maig a les 21:30 hores a Andorra la Vella quan la Policia va detenir l'home -resident de 22 anys- com a presumpte autor de diferents il·lícits patrimonials. Els agents van acudir en un domicili per una problemàtica familiar, i allà la patrulla observa que l'interessat gaudeix d’un equip de música que a simple vista es veu que és d’un valor econòmic important, i no usual per a un domicili. És així que un del components policials associa aquest aparell amb una denúncia que s’havia fet del mateix, amb d’altre material electrònic, el dia 18/04/2022 (el valor del perjudici ascendeix a 3.273 euros). A més, també se li troben altres objectes (ordinador portàtil, pantalla d’ordinador, cadira de despatx, 2 aparells de telefonia mòbil), que havien estat denunciats pels seus propietaris en el decurs dels mesos de febrer a abril, denúncies per perjudicis de 1.400, 260 i 163 euros, el que fa un perjudici total de 5.096 euros.

La Policia ha detingut altres cinc persones per delictes contra el patrimoni. El mateix dimarts 3 de maig es van detenir, en el marc d'un assumpte judicialitzat, a les 13:25 hores a Andorra la Vella, tres homes -dos residents i un no resident- de 30, 34 i 35 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte d’extorsió i un delicte contra la salut pública, ja que a un d'ells (home de 34 anys) se'l troba en possessió d'1,2 grams de cocaïna.

Aquest diumenge s'han realitzat les altres dues detencions. Ha estat a les 23:50 hores a Andorra la Vella. Els serveis policials han estat requerits ja que dos homes havien estat donant cops de peu a la porta d'una botiga d'electrònica i després han marxat del lloc. In situ, la Policia constata que la porta de l’establiment estava oberta amb signes d’haver estat forçada. Immediatament s’inicia una recerca dels possibles autors, i pel descriptiu dels mateixos, es controla a dos individus, residents de 39 i 44 anys, als qui es troba en possessió d’una bossa que conté diversos aparells de telefonia mòbil degudament empaquetats i etiquetats. Així mateix, a un dels interessats se li troba (amagat a la seva roba interior) 210 euros en bitllets de 20 i 10. En les constatacions efectuades a l’interior de la botiga, s’observa que la caixa registradora es troba oberta i buida de diners. Per la qual cosa, els dos interessats han estat detinguts com a presumptes autors de furt amb força.

Altres delictes

El 04/05/2022 a les 07:30 hores a la frontera del DCNH de Portà, un home no resident de 34 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. L’interessat, que és controlat per membres de la Duana d’Andorra per un tema administratiu d’antifrau, fa objecte d’una ordre d’expulsió administrativa.

L'endemà, també al Pas de la Casa a les 15:30 hores, es deté un home no resident de 24 anys com a presumpte autor dels delictes contra el tràfic jurídic i contra la funció pública. L’interessat havia estat controlat 16 vegades anant indocumentat i facilitant una identitat falsa, A més de ser objecte d’una expulsió administrativa del Principat.

El dia 05/05/2022 a les 07:30 hores a la Massana, la Policia va detenir un home resident de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. S'acusa l'interessat com a presumpte autor de maltractaments reiteratius en l'àmbit domèstic envers la seva esposa.

També a la Massana, el diumenge a les 16:05 hores, els agents van detenir un home resident de 63 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. La seva esposa presenta denuncia prop dels serveis de Policia per episodis reiteratius de violència física i psíquica.

D'altra banda, el dissabte a les 02:34 hores a Andorra la Vella, es deté un home resident de 43 com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia i contra la seguretat col·lectiva. En un control rutinari de carretera es controla a l’interessat, que té una suspensió del permís de conduir per ordenança penal, i a més se li troba en la seva possessió una tarja-ganivet (ganivet camuflat en un format de tarja).

Delictes contra la salut pública

El 05/05/2022 a les 01:52 hores a Encamp, es detenen dos homes residents de 18 i 25 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública (ambdós) i contra l’honor (el primer). Es requereixen els serveis policials ja que dos homes estarien llençant mobiliari de la terrassa d’un establiment de restauració. Al lloc dels fets es controla als interessats, i un d’ells en tot moment té una actitud poc col·laborada i irrespectuosa envers els agents interventors (profereix diferents injuries envers aquests), i a l’home de 25 anys se li troba en la seva possessió una paperina de cocaïna (0,8 grams), i manifesta que li ha estat venuda per l’altre detingut.

El 07/05/2022 a les 00:11 hores a Andorra la Vella, la Policia deté un home resident de 32 anys per tinença de 0,5 grams de cocaïna. En un control rutinari de carretera, l’interessat anava d’acompanyant en l’interior d’un turisme.

L'endemà, a les 00:25 hores a Andorra la Vella, es deté un home resident de 23 anys a qui se li troba en la seva possessió 100,6 grams d’haixix i refusa sotmetre's a la prova de control de tòxics. S’efectua un control específic ja que l’interessat, que condueix un turisme, ho fa a una velocitat excessiva. Una vegada aturat, i vist el seu estat de nerviosisme, se li efectua un escorcoll, i se li troba el producte estupefaents esmentat, tanmateix se l’informa que se li farà la pertinent prova de control de tòxics, i aquest refusa efectuar-la.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Aquesta setmana s'han detingut 10 conductors, 8 per donar positiu a la prova d'alcoholèmia i dos altres per refusar sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i de tòxics salivar. Un dels conductors havia patit un accident de trànsit causant danys materials.