Rescat múltiple amb helicòpter al Pedraforca i vehicle incendiat a Montferrer

La Seu d'UrgellEls bombers de la Generalitat han evacuat un grup de 4 persones fins a un refugi després que no hagin pogut descendir fent ràpel al Pedraforca, a Gósol.

D'altra banda, dues dotacions dels bombers de la Generalitat han intervingut en l'incendi d'una furgoneta a Montferrer i Castellbó. La furgoneta, segons ha informat el cos de salvament, cremava al costat d'una casa. L'habitatge no ha patit danys i no hi ha persones afectades.