Ser rescatat en helicòpter pels bombers en cas d'imprudència costarà 3.300 euros cada mitja hora

Andorra la VellaSi una persona per imprudència provoca que hagi de ser rescatada pels bombers i que s'hagi d'utilitzar un helicòpter el cost serà de 3.300 euros per cada mitja hora. Aquest és un exemple del nou model tarifari del reglament que Interior està preparant per a les intervencions de membres del cos. S'haurà de determinar quin és el greuge que suposaria que es consideri culpa del rescatat. Un exemple seria anar a la muntanya mal equipat i que aquesta negligència provoqui la intervenció del cos de bombers amb la utilització de l'helicòpter. Cal tenir en compte que el desplegament necessari per a un rescat d'aquestes característiques té uns costos importants, especialment pel desplaçament de l'helicòpter.

El director dels bombers, Jordi Farré, en declaracions a Andorra Televisió, ha esmentat altres casos en què es podria considerar negligència. "O amb una senyalització d'un perill alt d'allaus anar-te'n a fer una pala i que et baixi una allau quan has disposat de la informació, de les senyalitzacions, dels avisos a través de les app i dels mitjans públics, etc."

Aquest reglament també vol posar preu a serveis que es fan a privats i que no són urgents. Com ser presents en esdeveniments esportius i espectacles pirotècnics per seguretat.