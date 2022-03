Rescaten dues turistes catalanes que feien una excursió al Tarter

El TarterTal dia com avui de fa 10 anys, el 18 de març de 2012, va ser notícia...

Dues excursionistes catalanes han estat rescatades pels bombers aquest diumenge al migdia al Tarter. Les noies estaven fent una ruta amb raquetes de neu per anar del Tarter al Forn de Canillo quan s'han perdut. Una d'elles ha caigut i com a conseqüència ha patit una lesió lleu al genoll. Tot i això ha estat trasllada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per comprovar el seu estat, segons ha informat el cap de guàrdia dels bombers a l'ANA.

Els bombers han hagut de fer una segona sortida aquest diumenge a la tarda a Ordino al Parc Natural de Sorteny per apagar un foc de camp que ha afectat 50 metres quadrats. Els bombers han lamentat que les dues incidències s'han produït per 'una actitud irresponsable' de les persones i han demanat més prudència.