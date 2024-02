Una residència pública per a gent gran a la Seu, la petició de la CUP

La Seu d'UrgellD’acord amb el primer punt de l’acord de pressupostos municipals per al 2024 signat entre la CUP i el govern municipal de Compromís per la Seu, aquest mes de febrer hi ha organitzada una reunió amb Oriol Amorós i March, secretari general de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. El motiu de la reunió, segons explica la CUP, és traslladar la demanda de la població de la Seu de la necessitat d’una residència per gent gran de titularitat i gestió pública. La CUP puntualitza que l’Alt Urgell és una de les poques comarques de Catalunya que actualment no disposen de cap plaça pública de residència.

En aquesta reunió s’hi han convidat, a més a més, els grups municipals de Junts x la Seu i ERC la Seu, ja que segons expressa la CUP, una residència per gent gran és una demanda transversal als grups municipals. És un problema de ciutat i així és com cal presentar-se davant de la Generalitat.