Els residents passius continuarien limitats per quota en l'acord amb la UE

Andorra la VellaUn dels punts importants de l’Acord d’Associació d’Andorra amb la Unió Europea és quin serà el control per la potencial arribada de residents passius de països de la UE. El sistema actual de quotes es podrà mantenir tal com ha explicat el responsable de la negociació de l’acord Landri Riba.

Andorra no ha aconseguit tot el que volia en aquest camp, però sí manté el més important. Els residents passius de la Unió Europea que arribin si l’acord entra en vigor no hauran de pagar un dipòsit o fer una compra d’actius. Aquest és el sistema actual que no continuarà.

En cap cas, però hi haurà una allau d’entrades de residents passius perquè Andorra mantindrà el sistema de quotes. Aixó vol dir que, com fins ara, Govern establirà un nombre màxim d’aquest tipus de permisos cada any. En cas que hi hagi més peticions que places ofertes, tal com passa actualment, passaran a la llista d’espera. En cap cas entrarà un nou resident passiu un cop s’hagi tancat la quota.