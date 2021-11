Els residents portuguesos mantenen l'esperança d'aconseguir una estructura consular fixa

Andorra la VellaAvui fa 10 anys, el 19 de novembre de 2011, va ser notícia...

Més de 400 persones s'han aplegat aquest dissabte a la tarda a la Plaça del Poble per protestar contra el tancament de l'ambaixada i el consolat portuguès. El conseller de les Comunitats Portugueses, Jose Manuel da Silva, ha assegurat que treballaran fins al final ja que creuen que després de la reunió amb el diputat Carlos Gonçalves 'hi ha llum al final del túnel' i podran aconseguir que es mantingui una petita estructura consular fixa. Els representants de la Plataforma contra el tancament han llegit un manifest en el qual s'ha posat de relleu que Portugal ha deixat 13.000 persones abandonades i que la decisió de tancar el consolat és 'injusta i ridícula'.

El manifest, que s'ha llegit en portuguès i en català, ha volgut posar de relleu que la decisió de tancar el consolat és injusta i ridícula, perquè és un dret irrenunciable. Malgrat tot, han assegurat que la notícia del tancament 'no és definitiva' i que encara hi ha la possibilitat que es mantingui una petita estructura consular.

De fet, el conseller de les Comunitats Portugueses, Jose Manuel da Silva, ha explicat que durant la reunió privada mantinguda amb el diputat del PSD, Carlos Gonçalves, van veure que encara hi ha una possibilitat, i que amb la concentració d'aquest dissabte i les trobades que volen mantenir amb el president de la República de Portugal, el secretari d'Estat de les Comunitats Portugueses i amb el primer ministre, 'alguna cosa aconseguirem'.

Da Silva ha afegit que defensaran fins al final que es mantingui una estructura fixa amb un o dos funcionaris amb un petit despatx, i que alhora pugin des de Barcelona funcionaris que puguin fer els tràmits més importants. El conseller s'ha mostrat molt optimista assegurant que 'si no sabéssim que tenim alguna cosa a fer no estaríem aquí i no lluitaríem fins al final'.

La concentració ha comptat amb la participació de més de 400 persones, entre les quals una àmplia representació d'autoritats comunals i candidats als comicis del 4 de desembre, a més del ministre de Cultura, Albert Esteve. L'acte ha estat amenitzat pel so dels bongos i pels balls i la música dels grups de folklore de les diferents associacions de residents portuguesos.