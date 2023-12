Restaurat el pont de la Tosca

Andorra la VellaLes feines de restauració del pont de la Tosca han arribat al seu final. Així ho han anunciat aquest dijous al migdia la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, que han comparegut a la part alta de la parròquia per celebrar l'enllestiment de les obres.

"S'ha actuat conjuntament amb el Govern per recuperar el pont i les parts antigues. S'ha treballat l'accessibilitat i, per tant, molt pròximament ja s'obrirà el pont a algun cotxe que haurà d'aparcar per la zona. Per tant, estem molt satisfets dels tres ponts" ha assegurat Gili.