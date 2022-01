Les restriccions per la pandèmia es poden allargar fins al 12 de març

Andorra la VellaLa situació actual de la pandèmia, amb un augment de contagis diaris provocats per la variant òmicron, ha provocat que el Govern prorrogui la facultat d'establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública fins al proper 12 de març. Tal com surt publicat aquest dijous al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, la proposta va sorgir dels ministeris de Salut i Justícia i Interior.

Així, aquest decret entra en vigor aquest 12 de gener, però requereix l'acord favorable del Consell General. Cal recordar, que la darrera pròrroga s'exhauria aquest dimecres, i és per aquest motiu, que des de l'executiu van aprovar aquesta decisió en la sessió de consell de ministres del passat 5 de gener.