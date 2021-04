Retencions per sortir del país i d'entrada des d'Espanya

Andorra la VellaEl Servei de Mobilitat informa aquest divendres que novament s'estan registrant cues de vehicles per sortir del Principat per les dues fronteres. Des de primera hora del matí, hi ha trànsit dens per circular per l'RN22 i la CG2 de sortida per la frontera francoandorrana, i també a la CG1 per sortir per la hispanoandorrana (dos quilòmetres) i a l'N145 d'entrada al país. És la imatge del recent anunci per part del Govern pel que fa a la represa de la mobilitat entre Andorra i Espanya, que deixa veure com els ciutadans estan aprofitant aquests dies de Setmana Santa per visitar el territori veí.

Fins al moment, els vehicles no estan provocant retencions tan llargues com les registrades aquest dijous, especialment pel costat francès. Mobilitat va informar que es van registrar fins a tres quilòmetres de cua per sortir per la frontera francoandorrana, i pel que fa a la banda espanyola, també es van poder veure aglomeracions de vehicles de cara a la tarda.