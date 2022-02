La retirada de Facebook i Instagram d'Europa podria afectar Andorra

Andorra la VellaL’amenaça que va llençar ahir Mark Zucherberg, de tancar els serveis a facebook i instagram a la Unió Europea, podria també tenir afectació a Andorra. Malgrat que el Principat no és un estat comunitari, la normativa andorrana de protecció de dades és considerada com adequada per la Comissió Europea, estatus que determina que els principis generals garantits a Andorra estan al mateix nivell que els exigits per les lleis europees. Aquesta legislació similar incideix directament en la problemàtica en la que topen ara Meta i les estats comunitaris, com és l’enviament de les dades personals dels usuaris a països tercers que no tinguin una normativa homologable, com és el cas dels Estats Units.

La cap de l’Agència andorrana de Protecció de Dades, Resma Punjabi, creu que “s’haurà d’obrir una negociació entre Meta i la Unió Europea” per tal de poder trobar un punt d’acord. Tot i això, la cap de l’Agència augura que no serà fàcil trobar aquest punt, ja que tant la legislació de la UE i l’andorrana “són molt més restrictives i protegeixen, entre d’altres, davant els casos on es tracten les dades per establir perfils comportamentals, publicitat comercial personalitzada, accés als interessos de les persones, etc. justament aspectes que per a Meta son els més importants per al seu negoci”. No obstant això, Punjabi ha advocat per la prudència i ha comentat que “estarem a l’expectativa”.