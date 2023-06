Retiren quatre mesos el carnet a França a dos conductors andorrans

Andorra la VellaDos conductors andorrans van ser multats diumenge en el mateix lloc pels gendarmes francesos i se’ls hi ha prohibit temporalment conduir en territori francès. L’excés de velocitat va superar els 40 quilòmetres respecte al màxim permès en la via. Els controls van ser fets per la brigada motoritzada de Foix.

Cap a dos quarts de cinc de la tarda, una jove conductora andorrana. Va ser aturada a 138 quilòmetres per hora en la nacional 20 en la zona de Perles i Castellet en direcció cap a Andorra. El màxim permès era de 90 per hora. Trenta minuts més tard, un home de trenta anys va ser ‘caçat’ a 140 quilòmetres per hora en el mateix lloc. Se’ls hi ha retingut el permís de conduir, se’ls hi ha imposat una multa i tenen prohibit conduir per França durant quatre mesos.