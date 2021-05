Rètols informatius als camins més transitats de cada parròquia

Andorra la VellaAmb la voluntat de sensibilitzar la població i donar informació per tal de prevenir possibles riscos a l'hora de dur a terme activitats a la muntanya, el departament de Protecció Civil, amb el suport dels set comuns, està instal·lant aquests dies una sèrie de rètols informatius als camins amb més afluència de cada parròquia. La idea és substituir els senyals que ja es van instal·lar el 2016, després que s'hagin anat degradant amb el pas del temps, per col·locar uns panells que compten amb un disseny més adaptat i integrat al medi. Segons ha explicat la cap d'àrea d'Implantació i Planificació de Protecció Civil, Yolanda Font, està previst que ara se'n col·loquin quinze, tot i que més endavant la voluntat és ampliar aquesta xifra en funció del pressupost.

La definició de cadascun dels espais s'ha acordat de manera conjunta per aquells indrets on hi ha més trànsit de persones, que principalment són aquells que porten a rutes d'alta muntanya. Els rètols integren informació a la part davantera i també a la posterior. D'una banda, es donen consells de seguretat com ara planificar la ruta –consultant la previsió meteorològica i fent una clara definició del recorregut–, assegurar-se que es duu l'equipament correcte –amb roba adequada, aliments i amb operativitat al telèfon mòbil– i renunciar a l'activitat si les condicions no són adequades. A la zona posterior, s'especifiquen consells de conducta a la muntanya com són el respecte pel medi ambient, la necessitat de llançar la brossa als punts habilitats o no interactuar amb la flora i fauna d'aquestes zones.

Encamp ha estat la primera parròquia per la qual s'ha començat amb la instal·lació dels cartells. La resta s'aniran col·locant en funció de la disponibilitat de l'agenda de cada corporació. Tot i això, Font ha assegurat que de cara a l'estiu ja estaran tots els treballs finalitzats. Així mateix, durant el període estival, Protecció Civil, juntament amb altres entitats com el Cos de Bombers o el Cenma, publicaran una sèrie de gravacions a les xarxes socials on es donaran consells de seguretat que cal seguir a la muntanya. En aquest sentit, també està previst llançar unes píndoles informatives de cara a la festivitat de Sant Joan per a la prevenció d'incendis. "És interessant que la gent segueixi les xarxes per estar atents de l'actualitat", ha afirmat Font.