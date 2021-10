El retorn del sostenidor

Andorra la VellaNo podem negar que la majoria de dones va deixar de fer servir sostenidors durant la pandèmia per la comoditat que va suposar per a moltes anar per casa sense aquesta part de roba interior. Si bé algunes consideren que els sostenidors “fan mal a l’esquena” o “són opressors”, el cert és que en alguns casos es deu a no haver escollit la talla adequada. La indústria tèxtil ha millorat molt en els darrers anys per trobar l'equilibri entre la comoditat i la bellesa. Mostra d'això és que, en termes genèrics, l'oferta i la demanda de roba interior més flexible i confortable ha augmentat i la seva venda va créixer l'any passat un 40%.

La recentment descoberta comoditat s'ha apoderat del nostre criteri estilístic i només cal donar una volta pels grans magatzems Pyrénées per adonar-se que les opcions a la secció de roba íntima (tant en dona com en home) s'han diversificat notablement. Ara hi ha línies de moda interior més 'esportiva' que mantenen detalls femenins que permeten trobar l'equilibri amb allò del "arreglado pero informal". I amb el retorn a la normalitat després de la pandèmia -i la conseqüent tornada a la feina de manera presencial- hi ha qui busca renovar el seu armari de roba interior. Si tu ets un d'ells, del 21 al 31 d'octubre, Pyrénées Andorra celebra la 'Setmana de l'Íntim', amb un descompte del 20% exclusiu per als clients My Pyri (recorda, fer-te de My Pyri és gratuït!) en pijames d'home i dona, cotilleria, mitges i mitjons, i roba interior d'home i dona.

Noves col·leccions de roba interior

Podem fer servir la mateixa roba interior dos dies seguits?

No és que vulguem que compris roba interior nova, però si vas just en calces o calçotets, et recomanem que omplis el teu armari. Segons els experts, portar la mateixa roba interior dos dies seguits provoca que la suor, la brutícia i els bacteris que viuen a les mucoses genitals quedin enganxats al teu cos, en una zona especialment sensible d'infeccions. A conseqüència d'això, poden aparèixer més grans entre les cames i les natges i si hi ha una petita ferida, podria empitjorar.

No és el mateix fer servir una samarreta que -et sembla- que no està bruta, a posar-te la mateixa roba interior diversos dies consecutius. La zona íntima és particularment humida i, potser no ens ho sembla, però sua el mateix que les aixelles. Així doncs, que no et faci mandra; canviant-te la roba interior cada dia evitaràs males olors incòmodes i beneficiaràs la teva salut.