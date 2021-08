Reunió la setmana vinent per avaluar una segona prova pilot a l'oci nocturn

Andorra la VellaDavant l'èxit de la prova pilot a l'oci nocturn posada en marxa a mitjans de juliol, i tenint en compte que des del ministeri de Salut "no es té coneixement que hi hagi hagut cap positiu", Martínez Benazet ha reiterat aquest dimecres la possibilitat de poder posar en pràctica una nova prova durant el mes d'agost. És per això que ha anunciat que al llarg de la setmana vinent està prevista una reunió amb els responsables dels locals que hi van prendre part per tal de valorar els resultats definitius de la primera festa nocturna i analitzar la viabilitat de celebrar una segona aquest mes.