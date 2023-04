A revisió la condemna d'un agressor sexual reincident

Andorra la VellaEl Tribunal Superior està revisant la condemna a un agressor sexual reincident per un cas que es remunta el novembre del 2021, tal com informa RTVA. Una noia de 18 anys va denunciar el dependent d'una botiga llavors per agressor sexual, motiu pel qual se li van imposar divuit mesos de presó, dels quals va complir finalment sis. L'home ja havia estat condemnat abans per delictes sexuals.

Fiscalia demana que sigui sentenciat a una pena més elevada pel fet que va fer-se passar per una altra persona, a més d'una expulsió del país per vint anys. La defensa, per la seva part, veu l'acusat innocent.