Riccie Ponce: "Ens ha sorprès el cabal d'argentins que han arribat a Andorra buscant feina"

El representant dels argentins a Andorra, Riccie Ponce, afirma que els va sorprendre el cabal de ciutadans del país de Sud-amèrica que han arribat a Andorra aquesta temporada buscant feina. Des del col·lectiu resident al país s'esperaven l'aterratge de compatriotes, però "no d'una manera tan desproporcionada". Quant als motius, apunta a la situació que s'està vivint avui dia a Argentina, la qual provoca que els ciutadans vulguin trobar un lloc millor on viure i, exposa, que el Principat els hi ofereix aquesta oportunitat. Tanmateix, assenyala que les xarxes socials i els "falsos mites" sobre Andorra també han estat un dels detonants perquè vinguessin al país.