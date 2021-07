El Roser d'Ordino es queda sense nit

Andorra la VellaL'estiu i les festes majors no comencen de debò fins que no arriba el Roser d'Ordino, que com cada any se celebra el primer cap de setmana de juliol. Després de mesos portant la mascareta i pendents de les xifres de la Covid-19, ordinencs i visitants tenien ganes de celebrar que ja som a la recta final de la pandèmia, però potser van oblidar que, malgrat veure la llum al final del túnel, encara no n'hem sortit. I és per això que davant les aglomeracions que s'han viscut dissabte passat als carrers del centre històrics, el comú ha decidit suspendre totes les activitats previstes a la nit. Algunes usuaris de les xarxes socials han penjat imatges que posen en evidència el descontrol que s'ha viscut la nit passada.

El vídeo del Roser d'Ordino que ha indignat el país

Així doncs, el concert programat per aquest diumenge al vespre queda anul·lat i el de dilluns, també. Aquest diumenge al matí, però, les activitats més tradicionals s'han celebrat amb normalitat. La missa solemne ha tingut lloc a dos quarts d'onze del matí i després la plaça major ha acollit l'actuació de l'Esbart de les Valls del Nord en el seu desè aniversari.