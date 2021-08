Rossell aposta per implantar un sistema de reconeixement biomètric poc invasiu

Andorra la VellaEl ministeri de Justícia i Interior està analitzant diversos sistemes biomètrics de reconeixement per poder implantar al país el menys invasiu amb la intimitat de les persones. El titular de la cartera, Josep Maria Rossell, afirma que la voluntat és tenir el projecte de llei "a sobre la taula" a la tardor per regular aquesta mena de sistemes d'identificació.

En aquest sentit, apunta que l'avantprojecte ja es troba "pràcticament" enllestit, però afirma que es tracta d'una llei qualificada "perquè toca drets fonamentals i hem de ser molt curosos en aquest aspecte". Per aquest motiu, des del ministeri treballen amb els actors implicats, sobretot amb l'Agència de Protecció de Dades, per assegurar que el text compleix amb totes les garanties i dur a terme una anàlisi de "supervisió i verificació" amb relació amb els drets de les persones.

Així doncs, Rossell apunta que hi ha diversos sistemes de reconeixement biomètric, com "el facial, a través de la retina i el de l'iris", i en aquests moments el ministeri està analitzant quins són els menys invasius i els que protegeixen en major mesura la intimitat de les persones "per tal de no arribar a una possible discriminació per tipus racial, de gènere o per condició física". El ministre considera que també s'ha de tenir en compte l'espai o la part del cos on es durà a terme el reconeixement, tot exposant que el reconeixement a través de "l'iris de l'ull és un dels sistemes menys invasius i més respectuosos amb la persona", ja que "no es detecta ni permet diferenciar per la raça o el gènere".

En referència a la possibilitat de realitzar una prova pilot gratuïta amb l'empresa IrisGuard al país, una companyia que va presentar els seus serveis al ministeri, el titular de la cartera judicial afirma que encara no s'ha dut a terme, reiterant que "abans d'arribar a aquest estadi hem de prendre una decisió que encara estem estudiant" i assevera que "el més important" és tenir clares quines són les garanties del sistema de reconeixement i tenir-ho regulat.

La residència digital, en fase d'estudi

Quant a la possibilitat d'implantar les residències digitals al país, Rossell comenta que, a banda de ser una de les qüestions que Ciutadans Compromesos portava al programa electoral, es tracta d'un tema "molt transversal" que només toca al ministeri d'Interior. "Se n'ha parlat al Govern per veure si seria possible, però encara es troba en fase d'estudi i s'està avaluant. Aquí també hi ha competències del ministeri de Finances, Economia i altres", exposa.

D'aquesta manera, assenyala que "s'ha de tenir en compte l'impacte que tindria", ja que Andorra no forma part de la Unió Europea (UE) i la possibilitat que una empresa es pugui establir aquí i obrir un compte bancari sense necessitat de ser resident al país, és "difícil" en tenir un funcionament diferent del dels països membres de UE. Així, assereix que "potser" dintre del marc de l'acord d'associació "es podria tractar aquesta qüestió" per trobar la fórmula per permetre dur a terme aquesta mena d'operacions amb empreses foranes sense seu física al país.