S'adjudica el transport sanitari no medicalitzat a Ambulàncies Valira

Andorra la VellaEl consell directiu del SAAS ha acordat adjudicar el concurs públic nacional per a la contractació dels serveis de transport sanitari assistit no medicalitzat a l'empresa Ambulàncies Valira S.L.

Segons l'informe d'adjudicació elaborat per la comissió de control i avaluació tècnica, Ambulàncies Valira S.L., ha obtingut la major puntuació global i per aquest fet ha esdevingut l'adjudicatària del concurs, tal com informen des del SAAS.

La valoració de les ofertes s'ha dut a terme seguint els criteris d'adjudicació establerts al plec de bases que regeix la licitació, valorant-se sobre 30 punts els criteris qualitatius com són la valoració tècnica, l'experiència i altres millores, i, per altra banda, els criteris quantitatius que inclouen l'oferta econòmica i el termini d'implantació sobre 70 punts.

L'adjudicació serà publicada al BOPA del 22 de maig i la implantació efectiva del servei començarà l'endemà.

Cal recordar que l'anterior concessionària va renunciar al contracte vigent, en data 8 de febrer, i que llavors es va haver de convocar un nou concurs.