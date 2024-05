"S'intenta donar una imatge de crisi i enfrontament a Salut Mental que no és real"

Andorra la VellaEl Cap de Salut Mental, Carlos Mur, considera que des de fa un temps s'està intentant donar una imatge de crisi permanent en el servei que res té a veure amb la realitat. El psiquiatre considera que s'intenta fer creure amb informacions que no són reals que hi ha un caos. Posa com a exemple la suposada mala relació amb la directora del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària i de l'Hospital, Meritxell Cosan. "La relació és bona", indica Mur que apunta que avui m'ha enviat un missatge de suport que mostra la seva altura com a persona. "Ni he tingut cap problema amb ella ni el vaig tenir amb l'anterior director Josep Maria Piqué".

El psiquiatre incideix en què Salut Mental ha tingut un esclat de feina arran de la pandèmia i la postpandèmia i que actualment s'ha multiplicat l'activitat. En cinc anys ha crescut un 35% i si "el 2022 es van fer 39.500 serveis, l'any passat es va arribar als 42.000 i si les projeccions d'aquest any es compleixen, ens situarem en 44 o 45.000".

Mur comenta que mai ha tingut cap episodi de ser agredit o de ser agressor amb cap pacient. I lamenta que se'l vinculi amb un incident on un pacient, amb un impuls d'agressivitat, va perdre el control i va colpejar la paret d'un despatx. Recorda que a Salut Mental aquest tipus de situacions no són un fet aïllat ja que hi ha pacients amb problemes d'agressivitat en determinats moments. I fa un apunt amb ironia:"no he portat la mà embenada mai".

Respecte als recursos dels quals disposa el departament, el psiquiatre remarca que s'ha fet un gran esforç en els dos últims anys per ampliar-los. El problema es troba en el lent procés de tramitació per a la incorporació de nous professionals, especialment si són de fora de la Unió Europea. Incideix en el fet que el problema per incorporar professionals no és exclusiu d'Andorra sinó que afecta a la major part de sistemes assistencials del món.

El Cap de Servei assenyala que un dels problemes d'espai, on no tots els doctors disposen de consulta pròpia, es resoldrà entre finals d'aquest any i el següent. Es traslladarà el servei d'atenció fora de consultes externes i s'ubicarà en un edifici. El cost d'aquesta inversió serà d'un milió d'euros. Aquesta ampliació d'espai permetrà major comoditat tant als professionals com als pacients.

Carlos Mur, a banda de psiquiatre i Cap del Servei de Salut Mental del SAAS, és professor associat a la Universitat Europea, a la Universitat Internacional de Catalunya, expresident de la Societat Espanyola de Medicina Psicosomàtica, exdirector de l'Hospital Universitario de Fuenlabrada, exdirector de l'Estratègia Espanyola en Salut Mental del Ministerio de Sanidad o professor visitant de la Universitat de Harvard.