Catalunya elimina les quarantenes, fins i tot per als no vacunats

BarcelonaEls contactes estrets no hauran de fer quarantena a partir d'aquest dissabte, estiguin o no vacunats. La Comissió de Salut Pública de l'Estat, l'organisme que reuneix el ministeri de Sanitat i els responsables de Salut de les comunitats autònomes- ha eliminat totes les quarantenes dels contactes d'un positiu de coronavirus, tot i que recomana extremar les precaucions, especialment de cara a les persones més vulnerables. La decisió implica que, a partir de diumenge, només hauran d'aïllar-se els contagiats pel virus. La mesura es deixarà notar especialment en l'àmbit escolar. Tot i que Catalunya ja havia eliminat les quarantenes a les aules el passat 23 de febrer, els menors que convivien amb un positiu i no estaven vacunats havien de quedar-se a casa, una cosa que la setmana que ve deixarà de passar.

Malgrat tot, la Comissió de Salut Pública aconsella a les persones que hagin estat en contacte amb un contagiat que durant els deus dies posteriors a l'exposició redueixin al màxim possible totes les interaccions socials, que facin servir en tot moment la mascareta quan estiguin amb algú i es rentin sovint les mans i que evitin el contacte amb persones vulnerables.

La Comissió de Salut Pública ja havia eliminat les quarantenes dels contactes estrets entre persones vacunades, si bé recomanava limitar les seves interaccions durant deu dies i fer servir sempre la mascareta, i aquesta tarda ha fet un pas més a l'hora d'esborrar també les diferències entre les persones vacunades i les que no. Malgrat tot, a hores d'ara el percentatge de població més gran de 12 anys amb la pauta completa a Catalunya supera ja el 86% -segons les últimes dades fetes públiques per la conselleria de Salut-, un percentatge que en el cas del conjunt d'Espanya s'eleva fins el 91%. Tot i així, en el cas dels menors de 5 a 12 anys, el nivell de vacunació és més baix. Només el 15% dels menors d'aquesta franja d'edat han rebut la pauta completa, si bé un 42% ja porten una dosi.

La decisió implica la fi de les mesures més dures imposades durant aquests dos anys de pandèmia. Segons les dades del ministeri de Sanitat, les morts pel virus a tot l'Estat ronden ja les 100.000. En les últimes hores s'ha arribat a la xifra de 99.883 defuncions i això sense comptar el decalatge de defuncions notificades que hi ha entre les dades del ministeri i les de la Comunitat de Madrid, per exemple o el fet que hi hagi autonomies que fan un recompte diferent, cosa que implica que aquesta xifra rodona pot haver-se superat ja a la pràctica.

I les mascaretes?

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja havia anticipat en una entrevista a TVE que el consens entre els experts sanitaris i els govern autonòmics era total pel que fa a la fi de les quarantenes i que hi havia "unanimitat en la necessitat d'eliminar-les tant per als vacunats com per als no vacunats. De fet, les últimes setmanes Sánchez ha insistit en el fet que cada vegada l'escenari és més favorable per a l'eliminació de totes les grans restriccions de la pandèmia, incloses les mascaretes. Dimarts el president espanyol va tornar a subratllar que l'obligació d'utilitzar-les als espais interiors s'eliminarà "molt aviat". Malgrat tot, no es va atrevir a posar-hi una data.

Sánchez insisteix que cal el consens de la comunitat científica i de totes les autonomies per donar el pas. En aquest sentit, el departament de Salut ja va explicar que tenen intenció de portar a la reunió del consell interterritorial d'aquest dimecres la proposta d'eliminar la mascareta dins les escoles. La voluntat és començar primer en l'àmbit escolar per després retirar-la en la resta d'espais interiors de manera progressiva.

De moment, segons el president espanyol l'escenari és més favorable que mai, tenint en compte que cada vegada hi ha menys hospitalitzacions i menys ingressos a l'UCI pel virus. El ministeri de Sanitat calcula que la velocitat d'expansió del covid decreix un 6% cada dia. Tot i així, Sánchez va insistir que els índex continuen sent "elevats" i que cal mantenir la prudència.