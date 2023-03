S'enfronta a sis anys de presó per furts amb força en diversos establiments

Escaldes-EngordanyFiscalia demana fins a sis anys de presó per a un jove acusat de cometre furts amb força, produïts tant a establiments com a un habitatge d'Escaldes-Engordany i per valor de 10.000 euros, segons informa RTVA. Uns fets que es remunten a l'any passat.

La defensa de l'acusat, per la seva part, demana l'absolució al·legant una patologia mental que li estaria provocant atacs d'ansietat i deliris. Uns problemes que assegura no haver-se començat a tractar fins al seu ingrés a presó fa pràcticament un any.