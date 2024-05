S'enquisten les negociacions per l'oficialitat del català a la UE

Andorra la VellaLa Unió Europea ha posposat la decisió sobre l’oficialitat del català fins després de les eleccions europees, ja que no s’han aconseguit prou avanços en les negociacions.

Malgrat els intents del govern espanyol per convèncer els altres països, no hi ha hagut cap moviment significatiu des de la presentació de l’últim text al febrer. Segons RAC1, Fernando Sampedro, secretari d’estat per a la Unió Europea, manté l’optimisme, però admet que no hi ha terminis establerts. Després de les eleccions, les possibilitats es complicaran amb la presidència del Consell de la Unió passant a Hongria, que no prioritza aquesta qüestió.