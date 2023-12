S'espera neu feble per dilluns i dimarts

Andorra la VellaEl servei meteorològic Nacional preveu per a demà que al matí hi hagi intervals de núvols. A partir del migdia, per l'acostament d'un front, es tornaran més espessos. I vespre es poden produir febles precipitacions al nord del país a partir de la cota 1.500 metres. El vent de component oest arribarà a ràfegues de 30 km/h al matí als fons de vall. Temperatures mínimes previstes de 2ºC a Andorra la Vella, -2ºC a 1500 metres i -5ºC al Pas de la Casa. Les temperatures màximes seran de 12ºC a Andorra la Vella, 9ºC a 1500 metres i -2ºC al Pas de la Casa. La isoterma de 0ºC se situarà a 2100 metres al migdia i a 1800 metres a la nit.

Dimarts, el pas del front pot deixar nuvolositat abundant i algunes febles nevades disperses als cims del nord a partir de 1.500 metres. El vent de component sud-oest arribarà a ràfegues de 30 km/h al matí als fons de vall. Temperatures mínimes previstes de 1ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1500 metres i -10ºC al Pas de la Casa. Les temperatures màximes seran de 9ºC a Andorra la Vella, 5ºC a 1500 metres i -4ºC al Pas de la Casa. La isoterma de 0ºC se situarà a 1800 metres al migdia i a 1900 metres a la nit.