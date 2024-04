S'impulsa el projecte d’una nova línia ferroviària que connecti Andorra, la Seu i Barcelona

Andorra la VellaEl Secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha rebut aquest dijous la visita oficial del Secretari General de la Generalitat de Catalunya, Joan Jaume, i del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas. A la trobada, que dona continuïtat a la reunió que els dos representants van mantenir a Barcelona l’octubre de l’any passat, s’ha aprofundit en les relacions de bon veïnatge en matèria d’infraestructures i connexions terrestres i aèries, amb la finalitat de facilitar la promoció turística, les relacions econòmiques i empresarials i el desenclavament del territori pirinenc. La visita s’ha produït amb motiu de la celebració d’una nova reunió mixta per la gestió, l’explotació i la promoció de l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell.

S’han intercanviat els diferents projectes que els dos territoris treballen per millorar la mobilitat, i en aquesta matèria el secretari d’Estat ha explicat les novetats que ha impulsat el Govern per millorar la connexió entre Andorra i la Seu d’Urgell a través del transport públic via autobús. Així, i pel que fa a la mobilitat interna, Forné ha destacat que el Govern treballa amb un projecte per desenvolupar i establir un pla sectorial d’infraestructures que inclogui la implementació d’un sistema de transport públic urbà de viatgers segregat. Amb aquests nous estudis, el Govern fa un pas més per poder trobar el millor model de transport públic segregat que permeti donar fluïdesa a la mobilitat del país, descongestionant el sistema actual, i reduir el nivell d’emissions de CO₂ amb efecte d’hivernacle descarbonitzant el sector.

Durant la reunió, Jaume i Sanglas han explicat a Forné que la Generalitat de Catalunya continua endavant amb la redacció de l’estudi d’una nova línia ferroviària que connecti Andorra i la Seu d’Urgell. La iniciativa pretén analitzar una nova connexió ferroviària a l’interior de l’Alt Pirineu i, alhora, establir un nou servei ferroviari entre Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra. L’estudi actualment es troba encara en fase de redacció i Jaume ha avançat que en els pròxims mesos es podrà presentar. Forné ha mostrat l’interès en aquest projecte que permetria, per una banda, millorar substancialment la mobilitat del centre del territori català i, per l’altra, uniria dos motors econòmics i empresarials com són la capital catalana i Andorra. A més, la connexió entre la Seu d’Urgell i Andorra permetria rebaixar el trànsit a la zona fronterera. Així mateix, Forné també ha apuntat la voluntat que l’eventual connexió ferroviària estigués coordinada amb l’estudi del Govern per al transport segregat.

Més enllà de les connexions terrestres, i en el marc de la reunió mixta, també s’ha intercanviat l’interès per continuar apostant per dinamitzar l’aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell. S’ha posat sobre la taula l’èxit assolit en la prova pilot del vol comercial que ha permès unir durant l’hivern la ciutat de Palma i el Pirineu. La línia ha obtingut una ocupació mitjana de prop del 70% amb un total de 2.594 passatgers que han viatjat en 52 operacions. De fet, Forné ha explicat al representant de la Generalitat que la línia no ha suposat cap cost extra al Govern, fruit de la bona acollida i ocupació. Les dues parts s’han compromès a treballar per implementar noves accions que ajudin a aportar noves línies aèries i permetre la instal·lació de nous hangars per guardar els avions. Així, s’ha compartit que l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell incrementa progressivament el ritme d’usuaris: ha comptabilitzat durant el primer trimestre de l’any un total de 5.546 passatgers, que són més del doble que els registrats durant el mateix període de l’any anterior.