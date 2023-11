S'indemnitzarà a Sandro Rosell perquè a Andorra continua oberta una causa on Espanya el va absoldre

Andorra la VellaAlexandre 'Sandro' Rosell Feliu va presentar davant la Batllia un escrit en què, atesa la sentència del 24 d’abril del 2019, dictada per la Sala Penal, Secció Primera, de l’Audiència Nacional d’Espanya mitjançant la qual es declarava la seva absolució dels mateixos delictes pels quals estava investigat a Andorra. Sol·licitava també l'aixecament immediat de l’embargament preventiu dels seus comptes i béns. El 17 d’octubre del 2019, la representació processal de Sandro Rosell va presentar un segon escrit davant la Batllia, mitjançant el qual demanava que es revoqués l’aute d’embargament i insistia en l’aixecament immediat de les mesures cautelars adoptades. I el 6 de desembre va presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per inactivitat de la Batllia.

Rosell portava des del 2015 amb els comptes i els béns embargats a Andorra. I es queixa que des que va ser absolt a Espanya el cas continua obert a Andorra i no s'ha fet cap altre instrucció que demanar com estan els seus comptes bancaris bloquejats. La fiscalia ha estat d'acord en què s'ha superat la durada raonable en aquest cas. El Tribunal Constitucional ha estat d'acord i, per tant, se l'haurà d'indemnitzar. Al mateix temps, el TC recorda que si no s'acaba el sumari en breu "els recurrents estarien novament fonamentats per recórrer en empara davant aquest Tribunal".