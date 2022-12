S'intensifiquen els controls a les parròquies amb més temporers

Andorra la VellaS'estan fent més controls a les fronteres, al centre del país i, "especialment a les parròquies on s'allotgen majoritàriament les persones contractades per a la temporada d'hivern". Així ho posa en relleu el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, en una resposta a preguntes formulades per la consellera general no adscrita, Carine Montaner i que ha estat publicada al butlletí del Consell General.

Montaner volia saber quines actuacions havia dut a terme l'executiu davant "el col·lapse dels autobusos" i "el problema d'immigració massiva per al període d'hivern". Rossell i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, donen resposta a aquesta pregunta i, en aquest sentit, el titular d'Economia recorda que es va reforçar el servei de transport públic abans del que està previst cada any, l'1 de desembre. D'aquesta manera, reitera que s'ha activat la línia L3 que va a Soldeu i que s'han reforçat les línies L2 i L4, és a dir, les que van a Encamp i el Pas de la Casa. També recorda que les línies de les valls del nord L6 (Ordino) i L5 (Arinsal) també han estat objecte d'un increment de busos.

Gallardo recorda que una "combinació de factors, entre els quals es troba l'arribada massiva de ciutadans estrangers temporers súbdits d'origen sud-americà i, possiblement, d'origen argentí en un moment en què no es produeixen aquestes arribades" va fer que als busos es visquessin situacions de "saturació" que va provocar que s'haguessin de reforçar les línies abans del que és habitual.

Pel que fa a l'atenció de tots aquests treballadors a Immigració, es recorda que es va activar la cita prèvia per als professionals que s'ocupen de tramitar els permisos de treball de la temporada d'hivern i que, a més, es van habilitar "nous llocs de treball per atendre el públic en totes les tramitacions".