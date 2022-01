El SAAS equipa l'UCI amb tres nous ventiladors per 67.500 euros

Andorra la VellaEl Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha fet pública l'adjudicació definitiva per la via d'urgència per a l'adquisició de tres respiradors de la marca Getinge Servo-U per a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Segons publica aquest dimecres el BOPA, el cost de l'adjudicació arriba fins als 67.500 euros, impostos indirectes no inclosos, i s'espera que els aparells arribin de manera immediata al centre hospitalari.

Tal com es recorda a través del BOPA, en tractar-se d'una contractació d'emergència, l'adquisició dels respiradors necessita ser adjudicada immediatament a conseqüència de situacions que suposin un risc greu per a l'interès públic o alarma social, com és el cas de la pandèmia del coronavirus, que actualment es veu accentuada amb la presència al Principat de la variant Òmicron.

D'altra banda, el SAAS també ha fet pública a través del BOPA l'adjudicació definitiva dels lots 1 i 2 del concurs públic internacional per al subministrament de llits i matalassos per a l'UCI. El preu unitari dels llits (Llit UCI Accella) és de 4.699,64 euros, mentre que els matalassos (Matalàs UCI Primo) ascendeixen fins als 2.590 euros cadascun. Per a tots dos lots la identitat de l'adjudicatari és Hillrom Iberia SL i disposen d'un termini de lliurament de 45 dies.