El SAAS respon a l'amenaça de vaga

Andorra la VellaLa Direcció del SAAS ha fet un comunicat per dirigir-se als treballadors i al malestar de bona part d'ells, que fins i tot han plantejat la possibilitat de fer vaga. Destaquen la feina feta conjuntament amb el nou comitè d'empresa, instaurat el passat juliol. Recorden que ja s'han fet una sèrie de mesures per millorar la situació i que són conscients que s'ha d'anar més lluny, però demanen la implicació de totes les parts.

El comunicat és el següent:

La Direcció vol compartir la tasca realitzada conjuntament amb el nou Comitè d’Empresa des de la seva constitució el mes de juliol del 2023. Considera que és important que tots els treballadors del SAAS estiguin ben informats de la feina feta durant aquests mesos.

L’actual conveni col·lectiu, aprovat amb millores significatives com la pujada de l’IPC a tota la plantilla, o la recuperació del Pla de Carrera, entre altres mesures de les quals se’n beneficia tot el personal del SAAS, té vigència fins l’octubre del 2025.

Amb l’objectiu compartit de millorar les condicions de treball dels professionals de la Institució, els màxims representats de la Direcció i el nou Comitè d’Empresa del SAAS es van reunir per primera vegada l’11 de juliol del 2023 refermant així el compromís per continuar treballant, colze a colze i constructivament, en l’elaboració del proper Conveni Col·lectiu. La dinàmica d’aquestes reunions es va mantenir tot el 2023 continuant durant aquest any.

De fet, el proppassat mes de gener fou possible la regularització, amb caràcter retroactiu del nivell A del Pla de Carrera per a 280 professionals que percebien un percentatge inferior. Així mateix, resultant d’aquestes reunions us informem que la Direcció, conjuntament amb el Comitè d’Empresa, ha iniciat el projecte de revisió de les Descripcions del Llocs de Treball (DLT’s), alhora que també s’ha començat a treballar en les bases per instaurar novament el Desenvolupament Professional per Objectius.

La Direcció ha de participar activament en aquesta negociació, tanmateix, tots hem de ser conscients que com a Institució també hem d’iniciar, implementar i donar continuïtat a projectes transformadors i estratègics de País com són:

el desdoblament del SUM d’Urgències

la reestructuració de Salut Mental a nivell hospitalari i comunitari

la reorganització del Cedre

l’organització del Bloc Quirúrgic

el registre de tumors

l’ampliació del nou Hospital

entre d’altres, que reverteixin en la millora constant de la qualitat assistencial que oferim a la ciutadania.

Ara tenim l’oportunitat de fer del SAAS l’organització que tots volem, la Direcció confia en poder comptar amb la implicació de tots els professionals i el seu compromís per aconseguir-ho.