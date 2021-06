Salut administra més de 1.400 vaccins durant el dilluns i detecta tres nous positius

Andorra la VellaDurant la jornada d'aquest dilluns, Salut ha administrat un total de 1.423 vacunes i durant les darreres 24 hores ha detectat tres nous positius per la Covid-19. El nombre total de casos des de l'inici de la pandèmia és de 13.867, i les altes ja s'eleven fins a les 13.679, catorze més que en la darrera actualització. Per aquest motiu, els casos actius tornen a disminuir situant-se en 61 i les defuncions es mantenen en 127.

Quant a la campanya de vacunació, amb les més de 1.400 vacunes administrades durant aquest dilluns, ja s'han donat un total de 64.688 vaccins –39.906 primeres dosis i 24.782 segones–. Pel que fa a la població escolar, hi ha 5 aules sota vigilància activa, totes en parcial, i 4 en vigilància passiva. Cal recordar que en aquests moments no hi ha cap persona ingressada ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.