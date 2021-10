Salut amplia fins a dotze les sessions del programa d'atenció psicològica

Andorra la VellaA demanda del Col·legi de Psicòlegs, el Govern ha aprovat aquest dimecres ampliar fins a un màxim de dotze (fins ara eren vuit) les sessions del programa d'atenció psicològica, un servei pensat i creat per atendre les persones que han vist afectada la seva salut mental arran de la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, segons ha explicat el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, des de la posada en marxa del programa s'han atès fins a 25 pacients gràcies al treball de divuit psicòlegs que s'han adherit voluntàriament.

El preu de les sessions, però, continuarà sent de 36 euros, tot i que el Govern assumeix un 65% del cost i la resta va a càrrec del pacient. Malgrat que en un principi es podia preveure una participació de persones més elevada, Benazet ha assegurat que potser la xifra no s'ha vist incrementada per la capacitat que té el metge referent d'atendre les persones, tot i que "és possible que al final s'incrementi el nombre" de pacients. Amb tot, el ministre ha posat en relleu que "siguin 2, 25 o 50 persones -les que hi participen- els hi cal tractament i l'important és que hi tinguin accés".

13 nous positius per covid

Pel que fa a les dades epidemiològiques, el ministre ha comentat que durant les darreres hores s'han detectat 13 nous positius, per la qual cosa el nombre de casos totals de coronavirus s'eleva fins als 15.382, dels quals 84 són actius. Les defuncions, sortosament, es mantenen estables en 130 i l'hospital Nostra Senyora de Meritxell segueix lliure de pacients Covid tant a planta com a la Unitat de Cures Intensives, per la qual cosa "l'impacte sanitari és nul", ha indicat. Així mateix, tots els indicadors de risc continuen a nivell zero.

En relació amb l'afectació a les escoles, actualment hi ha dues aules sota vigilància activa total i tretze en vigilància activa parcial. En aquest sentit, ha dit que els brots detectats a les escoles de la Massana i Sant Julià de Lòria "no han progressat" i tampoc s'ha detectat cap altre de nou.

Finalment, el titular de Salut ha manifestat que la campanya de vacunació continua endavant, tot i que amb un ritme més lent. Així, ha exposat que un 78,9% de la població ja té almenys una dosi i un 76% compta amb la pauta completa. Pel que fa a les 20.000 dosis de Pfizer que arribaran des d'Espanya, tal com ha anunciat aquest dimecres a la tarda el ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació espanyol, José Manuel Albares, ha alertat que no arribaran a Andorra "de forma imminent" i que s'empraran per tenir una reserva de vacunes que s'aniran administrant a les persones que a poc a poc es van apuntant a la plataforma de vacunació o bé es reservaran en cas que s'evidenciï la necessitat d'haver d'inocular una tercera dosi a la població general. A finals d'aquest mes també està prevista l'arribada de noves remeses per part de Covax i Pfizer.