Salut calcula començar a eliminar la majoria de restriccions anticovid en dues setmanes

Andorra la Vella“En una o dues setmanes hem de veure un canvi de comportament amb la variant òmicron, i quan comenci a baixar anirem traient les mesures restrictives”, ha manifestat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en relació al comportament de la darrera variant del Sars-Cov-2 al país. A la que comencem a baixar de forma clara i que els casos actius estan per sota de 3.000 començarem a aixecar restriccions: tant les que afecten a sectors econòmics, com al consum o l’ús de mascaretes al carrer. El dirigent, però, ha matisat que “és una previsió, per tant, no podem assegurar que acabi sent així”. Una de les “pors” que tenen a Salut és que la transmissió desbocada del virus actualment a les escoles pugui fer “d’amplificador” amb la resta de la població. “És una por que tinc, però no crec que passi perquè la població infantil i juvenil està molt més immunitzada que en altres onades”, ha afegit.

Govern ha registrat 565 casos nous de covid durant les darreres hores, una xifra que ja du incorporats els resultats d’alguns dels testos endarrerits per la màquina de TMA que es va espatllar durant el cap de setmana. Benazet ha insistit que volen un sistema educatiu “obert amb activitat presencial”. “Ens està costant mantenir aquesta situació però hem de pagar aquest peatge”, ha dit. Andorra registra aquest dimecres 185 aules afectades per òmicron, 29 de les quals estan tancades.

Malgrat la positivitat de les previsions, el titular de Salut també ha posat en relleu que "una de les pors que tinc és que la infecció a les escoles faci d'amplificador" i es torni a produir un ascens de la corba de contagis, tot i que ha assenyalat que es tracta d'un fet "poc probable". En un estadi on la pandèmia torni a estar sota control, a més, el Govern assegura que deixarà de fer obligatori l'ús del passaport Covid per entrar a certs establiments, malgrat que en el moment actual es mantindrà tenint en compte que el virus es transmet més ràpidament entre aquelles persones que no estan vacunades.

Precisament, Martínez Benazet ha recordat que aquest dijous es compleix un any de l'arribada de les vacunes al Principat per lluitar contra la pandèmia. El fet de disposar del vaccí ha portat a Andorra a registrar una de les taxes de letalitat per coronavirus (0,46) més baixes d'Europa i, a més, "hem pogut utilitzar una eina que ha sigut eficaç per combatre formes greus de la malaltia i morts", i així es pot veure si s'analitzen les dades d'ingressos a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

En aquest sentit, al llarg de dotze mesos ja s'han inoculat fins a 149.999 vacunes. Això representa que un 82,7% de la població major de 16 anys ja ha rebut una dosi i el 81,7% la pauta completa. Entre la franja dels 12 als 16 anys, hi ha un 71,3% de la població amb una dosi i un 68,3% amb totes dues. Pel que fa a la tercera dosi ja l'ha rebut el 54,2% de la ciutadania major de 18 anys. Està previst que durant el febrer també arribin els vaccins que s'administraran als infants a partir dels 11 anys. En aquest cas, però, "oferirem les vacunes perquè els pares decideixin si vacunar els infants".

565 nous casos i estat de l'entrega de proves diagnòstiques endarrerides

En relació amb les dades sanitàries, Benazet ha explicat que durant les darreres hores s'han notificat 565 nous positius per coronavirus, per la qual cosa els casos totals des de l'inici de la pandèmia ja ascendeixen fins als 31.572, dels quals 4.440 són actius. Les altes totals se situen en 26.988 i les defuncions es mantenen en 144.

Pel que fa a la pressió sanitària, hi ha 17 pacients ingressats a l'hospital, dels quals 10 es troben a planta i 7 a l'UCI, 5 d'ells sota ventilació mecànica. Cal destacar que el total de pacients ingressats a planta s'han contagiat amb Òmicron. Dels casos diagnosticats al Cedre només en queden dos que "han evolucionat bé".

Quant a la població escolar hi ha 185 aules afectades, de les quals 29 estan aïllades totalment, 156 de manera parcial, i altres 29 es troben en vigilància passiva.

Preguntat sobre l'endarreriment de les proves TMA a causa de l'avaria d'una de les màquines, el titular de Salut ha comentat que en aquests moments ja s'han entregat tots els resultats dels dies 14 i 15 i s'esperà entregar tots els del dia 16 aquest dijous. A més, el canvi de protocols anunciat aquest dimarts permetrà deslliurar de feina el laboratori que analitza les proves i, per tant, "recuperaran la normalitat en menys dies dels que tenien previstos".

Finalment, sobre la regulació dels preus d'antígens acordada amb el Col·legi de Farmacèutics, Benazet ha exposat que, de moment, no hi ha hagut cap canvi, tot i que "hi ha bona predisposició".

Òmicron obliga l'Executiu a augmentar les competències dels col·laboradors educatius

La variant Òmicron està tenint un gran impacte als centres escolars, fet que està provocant un gran nombre de baixes i d'absències entre el professorat. Per aquest motiu, el Govern ha decidit ampliar les potestats i les competències dels col·laboradors educatius. Fins al moment, aquests sempre havien d'estar acompanyats de personal docent. "Entenent que a l'escola, més enllà de l'activitat pedagògica, també hi ha una funció social", l'executiu ha decidit que els col·laboradors educatius també puguin ser els responsables i esdevenir els referents a les aules en el context de pandèmia actual, ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover.

D'aquesta manera, el personal col·laborador educatiu passarà a ser el referent per a l'acollida i la vigilància dels alumnes a les aules i per vetllar per la convivència en l'esbarjo. A més, també es contractarà a sis col·laboradors més que estaran a disposició dels tres sistemes educatius per donar més flexibilitat i poder-los distribuir en funció de les baixes. El ministre també ha indicat que aquest canvi pretén dotar a les escoles d'un mecanisme per ser més ràpids en l'execució de les baixes. "Pensem que és important tenir persones activades constantment per poder donar una resposta molt més ràpida a les necessitats dels centres escolars", ha indicat.