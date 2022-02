Salut contracta un expert mundial en matèria oncològica

Andorra la VellaEl professor Raimon Miralbell, una de les autoritats europees i mundials més reconegudes en matèria d'oncologia i ràdio-oncologia, serà el nou assessor del Govern. Així ho ha anunciat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquest dilluns, qui ha informat que Miralbell tindrà un contracte d'assessor per a una activitat parcial durant tot un any. "Ens ajudarà en la presa de decisions sobre l'oncologia al país", ha informat el ministre, remarcant que aquesta incorporació ajudarà a donar una millor qualitat assistencial a les persones que pateixen càncer.

Concretament, Miralbell ha d'ajudar al Govern a prendre les millors decisions pel que fa a tractaments, els quals són molt canviants. Per aquest motiu, Benazet ha recordat que ell sempre s'ha oposat a la màquina de radioteràpia al país, ja que considera que la millor tecnologia i els millors professionals es troben en altres indrets amb concentracions de mitjans. "Es necessiten molts professionals i en territoris petits com els nostres, no és que no sigui rendible, sinó que podria ser que no tinguéssim els resultats que esperéssim", ha informat.

D'aquesta manera, el doctor ajudarà als comitès de tumors, a completar el registre de tumors i també aportarà la seva experiència pel que fa a les tecnologies que calen. "Volem una persona del primer nivell que ens acompanyi i ens ajudi", ha expressat el ministre, qui també ha afegit que Miralbell actuarà com a interlocutor amb Assandca. Tot i que el seu contracte serà a temps parcial, el doctor es desplaçarà unes setmanes al Principat, ha informat el ministre.