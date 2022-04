Andorra la VellaMalgrat que Andorra viu una situació de poc impacte sanitari arran de la Covid-19, continua havent-hi un degoteig de casos positius per la malaltia. Tant és així que segons ha anunciat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, des de dimecres de la setmana passada s'han detectat 336 nous contagis per coronavirus. Es tracta d'una xifra que eleva els casos totals des de l'inici de la pandèmia fins als 41.349, dels quals 507 són actius. Tot i això, també s'han registrat 346 altes i, per tant, les recuperacions totals s'eleven fins a les 40.689.

Pel que fa a la pressió hospitalària, actualment hi ha tres persones ingressades, de les quals una es troba a planta i les altres dues a la Unitat de Cures Intensives (UCI), una d'elles sota ventilació mecànica. En relació amb la població escolar, des de ja fa temps no hi ha cap aula amb cap mena de vigilància. A banda, quant al pla de vacunació, el Govern ha informat que ja s'han administrat 156.843 vacunes, de les quals 58.096 corresponen a primeres dosis, 57.427 a segones i 41.320 a terceres.

Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, Jover també ha anunciat que des d'aquest dimecres és vigent un "lleuger canvi" que s'ha aprovat en relació amb la gestió de les persones que han de romandre en vigilància passiva quan han estat contacte de positius. D'aquesta manera, el ministre ha exposat que les persones que no tinguin símptomes podran "continuar amb la seva vida habitual". Per contra, si es tenen símptomes caldrà aïllar-se i fer-se un test d'antígens dirigint-se a les infraestructures sanitàries o bé a les farmàcies.

Si es dona positiu, el cas estarà confirmat, mentre que si es dona negatiu caldrà sotmetre's a una TMA que ho verifiqui i romandre en vigilància passiva durant un període de 7 dies. Es tracta, per tant, d'una flexibilització de mesures que representen "una passa més cap al retorn a la plena normalitat".