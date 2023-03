Sancionat un metge que va donar una baixa amb una data d'inici anterior a la visita

Andorra la VellaLa CASS va imposar una sanció de 1.139,53 euros a un metge per la presumpta (així es diu a la pròpia resolució) comissió d’una falta molt greu dels prestadors de serveis de salut, en fer una falsa declaració de la data d’inici de la incapacitat temporal per fer obtenir una prestació de la seguretat social a un pacient. Posterioment, va rebaixar la sanció i al final li reclamava uns 500 euros equivalents al que va cobrar el pacient. La suposada falsedat prové del fet que el metge va fer la baixa amb efectes retroactius, o sigui, amb una data d'inici anterior a la visuat mèdica.

El metge es va defensar dient que va fer la baixa amb una data anterior "perquè coneixia perfectament que el pacient precisava la baixa per les visites anteriors, i fins i tot la CASS va prorrogar aquesta baixa". L'explicació arriba pel fet que el 30 de març del 2020 no va visitar el pacient per la situació de pandèmia per la COVID i la baixa es va fer amb efectes del dia 27/03/2020 donades les explicacions del pacient i a la vista de les anteriors exploracions i proves de diagnòstic, que eren compatibles amb la situació descrita pel malalt".

El Tribunal Superior ha anul·lat la sanció per un defecte de forma de la sentència de primera instància ja que no va ser admesa i els magistrats consideren que sí que s'havia d'admetre. No s'havia admès perquè anava contra la incoació de l'expedient al metge i no contra la sanció. El Superior creu que, tot i així, s'havia d'admetre.