El Sant Ermengol organitza una xerrada per a reforçar els vincles entre pares i fills

Andorra la VellaL'equip 'Sumem per educar' del col·legi Sant Ermengol continua oferint eines per a ajudar i orientar les famílies amb l'objectiu d'establir un vincle de confiança i de comunicació entre pares i fills. És per aquest motiu que han organitzat la xerrada 'Com acompanyar emocionalment els nostres fills i filles i nosaltres mateixos', una activitat que tindrà lloc el proper 10 de juny, a partir de les 19 hores, a la sala d'actes de MoraBanc.

La xerrada anirà a càrrec de les psicòlogues infantojuvenils i especialistes en educació emocional, Laia Mestres i Marta Albert. De fet, Marta Albert va treballar durant molts anys a l'hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat i també va ser psicòloga a la unitat d'oncologia i pal·liatius pediàtrics. Des del 2016, és la referent del Servei d'Intervenció Comunitària per a Adolescents del SAAS i és membre de la Comissió de Sensibilitat del Comitè d'Unicef Andorra.