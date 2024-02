Sant Julià atura l'obra de la passarel·la fins al colomer de Rocafort

Andorra la VellaEl Comú de Sant Julià de Lòria ha decidit no seguir endavant amb la construcció d'una plataforma sobre el riu Valira, connectant la plaça Rocacorba amb el colomer de Rocafort. El concurs per a la contractació d'un tècnic encarregat del projecte i la direcció d'obra, publicat al BOPA el passat 23 d'octubre, ha estat declarat desert.

La inversió prevista per a la construcció i instal·lació de la passarel·la era d'aproximadament 400.000€, segons es va indicar en el pressupost elaborat al final del mandat anterior. No obstant això, l'actual majoria del Comú no considera aquesta despesa com una prioritat per a la parròquia.

Malgrat la decisió de declarar desert el concurs, això no afecta el conveni signat pel Comú amb el Govern a finals del 2022, que facilitarà la reconstrucció del colomer de Rocafort, una estructura de gran valor històric, etnològic i paisatgístic. L'objectiu de preservar el patrimoni cultural, arquitectònic i tradicional de Sant Julià de Lòria es manté intacte.