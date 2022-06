Sant Julià celebra les propostes realitzades pel Consell d'Infants

Sant Julià de LòriaLa 14a edició del Consell d'Infants de Sant Julià de Lòria ha posat punt i final aquest dilluns a la tarda en una sessió en la què el cònsol major, Josep Majoral, ha celebrat les demandes realitzades pels escolars -de 4t i 5è curs de les escoles francesa i andorrana de la parròquia-, que són "demandes per posar solucions a problemes reals del carrer".

Majoral ha comentat que es tracta de demandes que a vegades "es passen per sobre perquè no les veus o no ho perceps, o si més no no són necessitats de la nostra edat" però que "és important tenir-les en compte".

En aquest sentit, els escolars han demanat actuacions per a l'embelliment de la parròquia, d'arreglar fonts espatllades i d'activitats dirigides a la gent de la parròquia. A més, també hi ha hagut propostes relacionades amb el medi ambient, com la instal·lació d'una màquina que premiï el reciclatge amb vals de compra per a la parròquia, entre d'altres. El cònsol major ha assenyalat, en aquest punt, la sensibilitat de les noves generacions envers el medi ambient, que anima a continuar treballant-hi.

En definitiva, són "problemes molt reals que perceben i que se'ls hi ha de donar suport donant compliment a les demandes que fan", ha resumit Majoral, que ha especificat que s'han pogut satisfer bastantes de les demandes que el Consell d'Infants va fer a l'inici del curs.