Sant Julià clou les Olimpíades Culturals amb la participació de més de 300 joves

Sant Julià de LòriaEl projecte MovLav, impulsat pel comú de Sant Julià de Lòria, acaba la primera fase de les Olimpíades Culturals amb un "èxit rotund", segons afirma la corporació aquest dimarts a través d'un comunicat. De febrer a abril s'han dut a terme 20 concursos de 18 temàtiques diferents, entre els quals han participat fins a 317 joves.

Des del comú lauredià i l'equip del MovLav manifesten estar "molt satisfets de l'evolució i la participació a cadascun dels concursos, on s'han demostrat grans valors tant de petits com de grans". En aquest punt, els organitzadors ja treballen per a encarar una segona fase del projecte, que té la voluntat d'incloure noves activitats per a continuar amb aquesta formació educativa.